Tiyatroda hedef 2 milyon seyirci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında izleyiciyi daha çok yerli eserle buluşturmak için millileşme çalışması yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz, tiyatroda oyunların yüzde 70'inin yerlileşmesini sağlamaktı. Bu sezon sahneye konulan 34 oyunun 26'sı yerli yazarlarca yazılan oyunlar. Bunun sonuçlarını da gördük. 2 milyondan fazla seyirciyle bu yılı kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bazı uygulamalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi, tiyatro, opera ve baleye ilgiyi arttıran çalışmaları anlattı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Bakanlığının tiyatro, opera ve bale alanındaki çalışmalarına da değinen Bakan Ersoy, Ankara'daki tarihi opera binasının restorasyon çalışmasının erken tamamlandığını ve opera sahnesinde 20 Ekim'de "Perde" dendiğini bildirdi.

Ersoy, bakanlığın 5 uluslararası festivalin kalite standardını yükseltme kararı aldığını, Bolşoy Balesi, Venedik Devlet Balesi ve İtalyan Macerata Operası'nın bu festivallere davet edildiğini anlatarak, ziyaretçi oranlarında artış sağlandığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"HEDEFİMİZ 2 MİLYON SEYİRCİ"

Tiyatroda da yerli yazarların oyunlarına ağırlık verme kararı aldıklarını dile getiren Ersoy, "Millileşme çalışması yaptık. Hedefimiz, tiyatroda oyunların yüzde 70'inin yerlileşmesini, yerli yazarlarca yazılan eserlerin sergilenmesini sağlamaktı. Bu sezon sahneye konulan 34 oyunun 26'sının yerli yazarlarca kaleme alındı. Bunun sonuçlarını da gördük. 2 milyondan fazla seyirciyle bu yılı kapatmayı hedefliyoruz. Seyirci sayılarında çok ciddi artış yakalamaya başladık" dedi.