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Tolgahan Sayışman bebekleri için villa aldı

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa aldı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 08:06..
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, sürpriz hamilelik haberinden sonra evlerini değiştirmeye karar verdi. Çift, aileleri Çekmeköy’de olduğu için oradan 4 milyon 500 bin TL değerinde dört katlı villa satın aldı.

"VİLLANIN BİR KATI BEBEĞİN"

Milliyet'te yer alan habere göre, ikili, Zincirlikuyu’daki dairesinden ay sonu taşınıp, yeni yuvasına geçecek.  Mutlu çift, bahçeli ve havuzlu villanın bir katını tamamen bebeği için ayıracak. Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor.

Tolgahan Sayışman bebekleri için villa aldı

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