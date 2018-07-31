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Tom Jones Antalya'da hayranlarıyla buluştu

Antalya'da konser veren İngiliz sanatçı Tom Jones, sevilen şarkılarını seslendirdi.

AA | 31.07.2018 - 09:18..
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İngiliz sanatçı Tom Jones, Serik ilçesi Belek'te bir otelde sahneye çıktı. Konserde 21 şarkı seslendiren Jones, izleyicilerle de sohbet etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Jones'u yerli ve yabancı turistler izledi.

Tom Jones Antalya'da hayranlarıyla buluştu

KULİS PERDELERİNİ SİYAH PERDEYLE KAPATTI

Ünlü sanatçının konsere çıkmadan önce kulis odasının zeminine halı serdirdiği ve duvarlarını da boydan boya siyah perdeyle kaplattığı belirtildi.

1960'lı yılların ortalarından bu yana popüler müziğin hemen her türünde şarkı söyleyen Jones, 2012'de İstanbul'da konser vermişti.

Tom Jones Antalya'da hayranlarıyla buluştu

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