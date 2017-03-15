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Toplu mezarda 250 kafatası bulundu

Meksika'da uyuşturucu kartellerin yıllardır kurbanlarını gömdüğü toplu mezarın ilk bölümü açıldı.

15.03.2017 - 09:21
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Meksikanın Karayipler kıyısıdaki eyaleti Veracruz'da ortaya çıkarılan bir toplu mezarda, 250 kafatası bulundu.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ GÖMDÜ

Eyalet Savcısı Jorge Winckler, TV ağı Televisa'ya yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerinin yıllardır Veracruz'u cesetleri gömmek için kullandığını söyledi. Savcı Winckler, alanın sadece bir bölümünün araştırıldığını ve daha fazla ceset çıkabileceği bilgisini verdi.

"Veracruz kocaman bir toplu mezar" diyen eyalet savcısı, bazı kalıntıların uzun yıllardır bölgede olduğunu aktardı.

Toplu mezarda 250 kafatası bulundu

MEKSİKA'DAKİ EN BÜYÜK TOPLU MEZAR

Savcı Winckler, "Eyaletteki toplu mezarın tümünün ortaya çıkarılmasıyla Meksika'daki en büyük toplu mezara ulaşabiliriz veya dünya üzerindekine. Suç örgütleri yıllardır yetkililerin göz yummasıyla insanları kaybetti ve onları bu amaçla hazırladıkları toplu mezarlara gömdü" dedi.

43 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CESETLERİ BULUNMUŞTU

Toplu mezarların bulunması Meksikada alışılmadık birşey değil. Ülkede üç yıl önce bir gösteriye katılan 43 üniversite öğrencisi polis tarafından göz altına alındı ve aileleri evlatlarını bir daha göremedi. Guerrero eyaletinde ve ülke çapında büyük protestolara yol açan skandalda, öğrencilerin polis tarafından suç örgütlerine teslim edildiği ve gençlerin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gençlerden bazılarının cesetleri toplu mezarda bulunmuştu.

Toplu mezarda 250 kafatası bulundu

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