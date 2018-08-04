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Topraktaki kemikleri koleksiyon yapan veteriner

Samsun'da veterinerlik yapan Paria Tabatabaei baykuşların sindiremeyerek kustukları 'pelet' adı verilen topakların içindeki kemikleri koleksiyon yapıyor.

AA | 04.08.2018 - 16:21..
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Samsun'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner kliniğinin sorumlusu Paria Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kemirgenlerle beslenen baykuşların sindiremediği tüy ve kemikleri kustuğunu, bu kusmukların içinde beslendikleri hayvanlara ait kemik parçaları olduğunu söyledi.

Kemik koleksiyoncusu veteriner hekim VİDEO

"KEMİKLERİN HANGİ HAYVANA AİT OLDUĞUNU ARAŞTIRDIM"

Mesleği gereği bu konuyu da araştırdığını ve bulduğu peletlerin içindeki kemikleri sıcak suyla temizleyerek biriktirmeye başladığını belirten Tabatabaei, şunları dile getirdi: "Dünyanın birçok ülkesinde bunların koleksiyoncusu var. Ben çok uzmanı değilim ama peletlerin içindekileri merak ederek bu koleksiyona başladım. 1 buçuk yıl önce Kızılırmak Deltası içinde bulunan alandaki peletleri boş zamanlarımda tek tek topladım. Bu peletleri sıcak su döküp ayrıştırmaya başladık ve içinden çıkan kemiklerin hangi hayvanlar ait olduğunu araştırdım." diye konuştu.

Topraktaki kemikleri koleksiyon yapan veteriner

"ASIL BESİN KAYNAKLARI FARELER"

Peletlerden çıkan kemikleri hayvan türüne göre ayırabildiğini vurgulayan Tabatabaei, "Bazı kemik parçalarının hangi kemirgen hayvan türlerine ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü farklı türden kemirgenlerle de beslenebiliyorlar. Aslında baykuşların bu şekilde doğaya ne kadar faydalı olduğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü asıl besin kaynaklarının fareler olduğunu gördük. Doğada baykuş nüfusunun azalmasının fare sayısının artmasını tetikleyebileceğini de araştırmış olduk." ifadesini kullandı.

Topraktaki kemikleri koleksiyon yapan veteriner

Tabatabaei, bine yakın kemik parçasını kartonlar üzerine tek tek yerleştirerek koleksiyona dönüştürdüğünü sözlerine ekledi.

Topraktaki kemikleri koleksiyon yapan veteriner

Topraktaki kemikleri koleksiyon yapan veteriner

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