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Trabzonlular fetih gününü yıllardır yanlış kutlamış

Trabzon’un fethinin yaklaşık 60 yıldır yanlış tarihte kutlandığı ortaya çıktı.

26.10.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından alınan Trabzon’un fetih tarihi, 1960’lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana her 26 Ekim’de kentte resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapıldı.

Ancak ne olduysa Trabzon’un Fethi’nin 556. yıldönümü kapsamında geçtiğimiz günlerde kentte düzenlenen panelde oldu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; ‘Trabzon’un fethi, Fethin tarihi meselesi’ başlıklı panele katılan tarih bilimciler, yarım asırlık sürenin ardından Trabzon’un aslında 26 Ekim’de değil, 15 Ağustos 1461’de fethedildiğini belgeleriyle ortaya koydu.

GERÇEK ORTADA

Panelde sunum yapan isimlerden Yrd. Doç. Hanefi Bostan, yaptığı açıklamada, “26 Ekim tarihi maalesef yanlış anlamadan kaynaklı bir durum. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Venedik arşivlerinden tarihi hatalı alarak 26 Ekim tarihini gündeme getiriyor. Ancak elde ettiğimiz belgelere göre; Trabzon’un fetih tarihi 26 Ekim 1461 değil, 15 Ağustos 1461. Hem Osmanlı salnameleri, hem de yabancı kaynaklarda yaptığımız araştırma ve yazışmalar ışığında doğru tarihi saptamış durumdayız. Artık büyükşehir belediyesi karar alıp yanlış tarihi düzeltmeli ve önümüzdeki yıldan itibaren 15 Ağustos tarihinde fetih kutlamaları yapılmalı. Bilimsel gerçekler ortadayken yanlış tarihin devam ettirilmesi doğru olmaz.” dedi.

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