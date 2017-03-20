Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirimin, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40’ı bulacağını belirtti.

"YÜZDE 30'LUK İNDİRİM SAĞLANMIŞ OLACAK"

Şimşek, "Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30’luk indirim sağlanmış olacak." dedi.

817 LİRADAN 490 LİRAYA İNECEK

Şimşek’in açıklamalarını baz alarak yaptığımız hesaba göre (ortalama fiyatlardan hareketle yaptığımız hesaplar yaklaşıktır) tavan fiyat trafiğe yeni girecek otomobillerde halen 817 lira olan ortalama fiyat ortadan kalkacak bunun yerine tüm şirketler 490 liradan sigorta yapacak. Yani 327 lira inecek.

KAZA YAPMAYAN OTOMOBİLLERDE FİYAT 164 LİRA AZALACAK

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre trafiğe çıktıktan sonra ikinci yıl kaza yapmayan otomobillerde fiyat 164 lira azalarak 630 liradan 466 liraya inecek.

3’üncü yılını kazasız geçiren araçta tavan 391 ve 4 yıl ve daha fazla kaza yapmayan iyi sürücülerde ise 330 lira olacak. Her yıl kaza yapan sürücülerde ise tavan bin 574 liradan bin 133 liraya indi. Trafiğe giren ve kaza yapanların tavan sigorta fiyatı ise ertesi yıl bin 219 lira değil 877 lira düzeyine kadar inecek.