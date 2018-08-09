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Trakya'da saman balyası bağlama zamanı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da buğday hasadının ardından saman balyası bağlanıyor. İşçiler ise bir balyadan 2 lira kazanıyor.

AA | 09.08.2018 - 15:47..
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Kırklareli'nde biçerdöverler tarafından hasat edilen ve tarlada kalan saplar, balya makinesiyle dikdörtgen şeklinde bağlanıyor.

Bugünlerde hemen hemen her tarlada hasat mesailerini sürdüren iş makinelerinin peşinde ise emekçiler yer alıyor.

İş makineleri ile bağlanan balyalar tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk çalışan işçiler tarafından sağlanıyor.

Buğday tarlalarında 'saman mesaisi' VİDEO

BİR BALYA 2 LİRA

Ağır ağır ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden 2 işçi saman balyalarını var gücüyle yüklerken, römork üzerindeki başka bir emekçide atılan balyaları düzenliyor.

Toz, sıcak, susuzluk demeden çalışan işçiler mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

İşçiler taşıdıkları her saman balyasına karşılık ise yaklaşık 2 lira ücret alıyor.

Trakya'da saman balyası bağlama zamanı

GÜNDE BİN BALYA TAŞIYORLAR

İşçilerden Ahmet Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesailerini tüm zorluklara rağmen sürdürdüklerini söyledi.

Günde yaklaşık bin balya taşıdıklarını ve taşıdıkları her balya ya 2 lira ücret aldıklarını belirten Bayrak, en çok ise sıcak hava karşısında zorlandıklarını söyledi.

Trakya'da saman balyası bağlama zamanı

Mesailerinin yaklaşık 1 ay daha süreceğini dile getiren Bayrak, ekmek mücadelesi için mesailerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini anlattı.

Yağışların fazla olmasından dolayı zor bir sezon geçirdiklerini aktaran Bayrak, balyaların ağır olması nedeniyle çok zorlandıklarını sözlerine ekledi.

Trakya'da saman balyası bağlama zamanı

Trakya'da saman balyası bağlama zamanı

Trakya'da saman balyası bağlama zamanı

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