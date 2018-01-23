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Transkript nedir

Trankript, öğrencilerin yüksek öğretim döneminde almış olduğu puan ve başarıların hep bir arada gösterildiği sisteme verilen isimdir.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 18:14..
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Üniversite öğrencileri için telaşlı dönem başladı. Kiminin final kiminin ise bütünleme dönemi olan bu aylarda herkes karne bekler gibi "transkript" kontrolleri yapıyor.

Transkript bir öğrencinin üniversite dönemi içerisinde almış olduğu notların bütününün yer aldığı dökümana verilen isimdir.

Transkript nedir

TRANSKİRPT'İN İŞLEYİŞİ

İlk ve orta öğretimde karne olan puanlama dosyası, yüksek öğretimde transkript olarak yer alır. Transkript, öğrencinin kayıt bilgilerini, yarıyıllara göre alınmış ve alınmakta lan derslerini, bu derslerdeki başarı durumunu, o ana kadar alınmış ve alınmakta her bir dersin ve derslerin toplam puan bilgilerini, not ortalamalarını ve gerçekleştirilmiş ise staj bilgilerini içerir.

Transkript nedir

Bunlar haricinde öğrencinin almış olduğu başarı ve dereceleri de içeriğinde barındıran Transkript, aynı zamanda ders içeriği/içerikleri ise alınmış olan derslerin; adını, kodunu, alındığı yarıyılı/sınıfı, kredi/puan bilgilerini, özet içeriği, öğrenim çıktıları vb. bilgileri barındırmaktadır.

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