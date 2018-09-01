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Tren seferini aksatan fare müzede sergilenecek

Hollanda'nın Rotterdam ve Breda kentleri arasındaki hızlı tren hattında arızaya neden olduktan sonra ölen fare, Rotterdam Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 19:00..
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Hollanda'yı Belçika'ya bağlayan hızlı tren hattının Breda ve Rotterdam kentleri arasında çarşamba günü meydana gelen arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı.

KABLOLARI KOPARTTI

Demiryolu ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, perşembe akşamı arızanın nedeni belirlenebildi. Tren seferlerinin aksamasına, bir tarla faresinin kabloları kemirerek kopartmasının neden olduğu anlaşıldı.

Ekipler, kesik kabloların yanında arızaya neden olan farenin ölüsünü de buldular. Hızlı tren seferleri iki gün sonra yeniden başlarken, Rotterdam Doğa Tarihi Müzesi de, farenin ölüsüne talip oldu.

FARENİN ÖYKÜSÜ KOLEKSİYONA UYUYOR

Müze, ulaşımda ciddi sıkıntıya yol açan fareyi, ilginç hikayesi olan ölü hayvanlar bölümünde sergileyecek. Müze yetkililerine göre, farenin öyküsü koleksiyona mükemmel bir şekilde uyuyor.

Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'da 1927 yılında kurulan müze, yaklaşık 400 bin doğal tarih objesine sahip. Müzede jeolojik ve tarihi kalıntıların yanı sıra, bitki örtüsü ve hayvan türleri ile ilgili çok sayıda parça sergileniyor.

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