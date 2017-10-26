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Tren sörfü yapan genç hayatını kaybetti

Tren sörfü yapmak için trenin üzerine atlayan 16 yaşındaki İngiliz genç yaşamını yitirdi.

26.10.2017 - 19:08
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Paris'in şehir merkezindeki köprülerinden biri olan Bir-Hakeim Köprüsü üzerinden “tren sörfü” yapmak için 16 yaşındaki genç trenin üzerinden atladı.

VÜCUDU PARAMPARÇA OLDU

Görgü tanıkları trenin üzerine atlamayı başaran gencin metro istasyonu çıkışındaki platforma çarpıp hayatını kaybettiğini ifade etti. Vücudu paramparça olan genç trene atladıktan sonra eğildi ve yaklaşmakta olan istasyonun girişindeki tavana sırtını döndü. Kaza da bu anda gerçekleşti.

Tren sörfü yapan genç hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOK KORKUNÇTU

L'Express gazetesine konuşan bir görgü tanığı, "Platforma atladığında herkese gülümsedi. Sonra insanlar çığlık attıklarını duyduk ve çocuk köprüye çarptı ve düştü. Metal yüzeye çarparken vücudunda korkunç bir titreme oluştu. Çok korkunçtu." dedi.

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