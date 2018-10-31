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TRT Akademi izleyici eğilimlerini araştırdı

TRT Akademi’nin gerçekleştirdiği Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri Durum Tespit Araştırması’nın sonuçları 1 Kasım’da yapılacak toplantıda açıklanacak.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 17:15..
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TRT Akademi tarafından akademi ve sinema sektörünün hizmetine sunulmak üzere başlatılan “Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri Durum Tespit Araştırması” tamamlandı.

Sektör temsilcilerinin yer aldığı odak grup toplantısı ve kamu/özel sektör çalışanları ile yapılan detaylı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan araştırma, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu’nun başkanlığında yapılacak toplantıda açıklanacak.

TRT Akademi izleyici eğilimlerini araştırdı

TÜRK SİNEMASININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KONUŞULACAK

Boğaziçi Film Festivali etkinlikleri kapsamında 1 Kasım 2018 Perşembe saat 16.00’da Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek toplantı, akademik dünyanın yanı sıra sinema ve festival sektör temsilcileri ile medya profesyonellerinin Türk sinemasının bugünü ve geleceğine dair görüşlerini içerecek.

Programa, TRT Akademi Yayın Kurulu Üyesi Prof. Serdar Öztürk’ün yanı sıra, Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli, Zeynep Atakan ve Ahmet Mümtaz Taylan da katılacak.

TRT Akademi izleyici eğilimlerini araştırdı

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