Trudeau ile Suu Çi Arakan'ı görüştü

Kanada'nın Myanmar özel elçisi Bob Rae, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi dolayısıyla Vietnam'da bulunan Trudeau ile Suu Çi'nin Danang'da 45 dakikalık görüşme yaptığını belirtti.

BM'DE ELE ALINACAK

Görüşmenin özellikle Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamları ele almak için ayarlandığına dikkati çeken Rae, Kanada Başbakanı'nın yaşananlara dair duyduğu dehşeti mevkidaşına anlattığını söyledi.

Rae, Arakan meselesinin gelecek günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınacağını, Myanmar yönetiminin katliamları durdurmak için daha çok şey yapabileceğini kaydetti.

25 AĞUSTOS'TAN BU YANA BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı.

On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.