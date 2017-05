Trump, ABD basınını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a yönelik bir operasyon konusunda yüksek derecede gizli istihbarat bilgisini Rusya ile paylaştığını iddia eden The Washington Post, Daily News ve The New York Times gazetelerini yalanladı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Başkan olarak Rusya ile (açık bir şekilde programlanmış bir Beyaz Saray toplantısında) kesinlikle hakkım olan bir şekilde terörizm ve uçuş güvenliği konusunda bilgiler paylaştım. Nedenleri insani; üstelik Rusya'nın İslam Devleti ve terörizmle mücadelede çabalarını büyük ölçüde artırmasını istiyorum." dedi.

Beyaz Saray da ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından öne sürülen iddiaları "yalan ve yanlış" olarak değerlendirdi.