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Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı

ABD'de yapılan bir araştırmayla, Trump, Obama ve Bush'un dönemlerindeki ırkçılık gözlemi yapıldı. Çıkan sonuçlarda Trump'ın halkı ırkçılığa ittiği ifade edildi.

AA | 09.08.2018 - 01:31..
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Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı

Seçimlerden önce yaptığı konuşmalarda ırkçılığını ortaya koyan Trump, ABD Başkanı olduktan sonra halkı da körükledi. ABD'de yaşayan insanlar, yapılan bir araştırmada ırkçılığın giderek arttığını söyledi.

Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı

AFRO AMERİKALILAR'DA ORAN YÜZDE 79

ABD'de politika alanında yayın yapan Politico ve araştırma şirketi Morning Consult, ABD'nin Charlottesville kentinde düzenlenen gösterilerin birinci yıl dönümünde ülkedeki ırkçılık üzerine bir anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 55'i ülkedeki ırklar arasındaki ilişkilerin daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 18'lik bir kesim bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Ankete katılan beyazlardan yüzde 51'i ırklar arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini ifade ederken bu oran Afrika kökenli Amerikalılarda yüzde 79, Latin kökenli Amerikalılarda da yüzde 60 oldu.

BUSH VE OBAMA ÇOK GERİDE

Söz konusu araştırma ABD'nin eski Başkanı George W. Bush döneminde yapıldığında katılımcıların sadece yüzde 16'sı  Barack Obama döneminde de yüzde 37'si ırkçılığın arttığını belirtmişti.

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