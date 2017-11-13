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Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi

Sert ve kendine has üslubu ile gerçekleştirdiği tokalaşmaları ile bilinen Trump, ASEAN'ın ilginç tokalaşması karşısında zor anlar yaşadı.

13.11.2017 - 10:49
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ASEAN'ın 31. Liderler Zirvesi için Filipinler'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla açılış töreni Manila'da bulunan Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. ASEAN'ın geleneksel selamlaşması yine ilginç anlara neden oldu.

Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi

Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi VİDEO

ASEAN'IN BU SENEKİ KURBANI: TRUMP

21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen törenin galasında ASEAN'ın ilginç selamlaşması da gerçekleştirildi. Neredeyse her sene bir dünya liderinin zor anlar yaşadığı bu selamlaşmada bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump zorlanan isim oldu.

Kendine özgü, haşin bir selamlaşma yöntemi bulunan, el sıkışmalarını genellikle karşısındaki kişinin kolunu kopartacak derecede kendine çekerek gerçekleştiren ABD Başkanı, ASEAN zirvesinde sınıfta kaldı.

Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi

TRUMP EL SIKIŞMAYI BECEREMEDİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ev sahipliğini yaptığı açılış töreninde Duterte’nin yanında yer alan Trump, geleneksel el sıkışma anonsunun yapılmasının ardından ne yapacağını bilemedi.

Önce elini sağına doğru uzatan Trump, bunun yanlış olduğunu farkedince soluna döndü. Kolunu uzatırken zor anlar yaşayan ABD Başkanı'nın yüzündeki ifade ne kadar zorlandığını ortaya koydu.

Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi

ASEAN VE TUHAF SELAMLAŞMASI

Geleneksel ASEAN el sıkışma pozisyonunu alan liderler, ellerini çapraz tutup yanındaki liderle el sıkışıyor. Neredeyse her sene bir dünya lideri burada el sıkışma konusunda sıkıntı yaşayarak ilginç görüntülerin altına imzasını atıyor.

Trump ASEAN'ın selamlaşmasını beceremedi

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