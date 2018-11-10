Trump: Avrupa adil olmak zorunda

I. Dünya Savaşı’nı bitiren “Ateşkes Günü” anma etkinlikleri için Fransa’ya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bugün bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi.

GERGİNİLİK BEDEN DİLLLERİNE YANSIDI

İki liderin yerel saatle 11.00'de başlayan görüşmesi Elysee Sarayı’nda gerçekleşti. Görüşmenin öncesinde bir araya gelen iki lider, yaşadıkları gerginlikten sonra ilk kez basının karşısına geçmiş oldu. Ancak burada da gerginlik Trump ve Macron'un beden diline yansıdı.

'TRUMP YANLIŞ ANLADI'

Basın toplantısından önce de Macron'un ofisinden bir basın açıklaması yapıldı. Bu açıklamada Trump'ın Macron'un sözlerini yanlış anladığı belirtildi. Ancak basın toplantısında vücut dilleri iki lideri ele verdi. Sık sık el sıkışan liderler, ilginç bir de görüntü oluşturdu.

MACRON TURP'IN ELİNİ SIKIŞTIRDI

El sıkmasıyla basında geniş yankı uyandıran Trump'ın bu kez elini Macron sıktı. Hatta Macron bu kez Trump'ın elini o kadar fazla sıktı ki bu da basının dikkatinden kaçmadı.

LİDERLER ZIT GÖRÜŞTE

Görüşmede iki liderin zıt düşüncelere sahip olduğu Suriye ve Libya ile ilgili güvenlik sorunları, İran'ın nükleer anlaşmasındaki ABD pozisyonu ve Washington'un Avrupa'ya dayattığı gümrük vergileri ele alınacak.

"AVRUPA ADİL OLMALI"

Bu arada basın toplantısında açıklama yapan Trump, "Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz. Avrupa'ya yardım etmek istiyorum, fakat Avrupa da adil olmalı." dedi.

"ORTAK NOKTALARIMIZ FARKLILIKLARIMIZDAN FAZLA"

Son birkaç yıldır Macron ile iyi bir dost haline geldiklerini belirten Trump, "Ortak noktalarımız farklılıklarımızdan daha fazla." şeklinde konuştu.

MACRON ÖNERİSİNDEN VAZGEÇMEDİ

Macron ise "ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu" önerisinin arkasında durmaya devam etti.