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Trump: Benim bir Adalet Bakanım yok

ABD Başkanı Donald Trump, birçok konuda Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan memnun olmadığını belirtti.

AA | 20.09.2018 - 02:43..
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Trump: Benim bir Adalet Bakanım yok

Amerikan "The Hill" gazetesine özel bir mülakat veren Trump, Adalet Bakanı Sessions konusundaki rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi.

Başta Rusya soruşturması olmak üzere sınır güvenliği ve diğer birçok konuda Sessions'ın attığı adımlardan mutlu olmadığını belirten Trump, özellikle Sessions'ın kendini Rusya soruşturmasından geri çekmesini kabullenemediğini vurguladı.

"ADALET BAKANLIĞI YAPTIĞINI GÖRMEDİM"

Trump"Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü. Jeff Sessions hakkında üzgünüm çünkü önce o bana geldi. Beni desteklediğini açıklayan ilk senatördü. Adalet Bakanı olmak istedi ama ben bunu (yaptığını) görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Sessions'ı görevden alıp almayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Jeff ile bu işin nasıl gideceğini göreceğiz. Jeff hakkında büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." diye konuştu.

Trump: Benim bir Adalet Bakanım yok

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions

TRUMP'IN 'SON ÇIKIŞI' İÇİN YOLUN SONU

Daha önce de Trump'ın görevden alacağı iddia edilen Sessions, halen ABD Adalet Bakanı olarak görevine devam ederken, Trump'ın son çıkışı Sessions için "yolun sonunun gözüktüğü" şeklinde yorumlandı. Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Trump ile Sessions arasındaki iplerin kopmak üzere olduğu iddia edildi.

TRUMP'I DESTEKLEYEN İLK SENATÖRLERDEN

Trump'ın seçim kampanyası döneminde kendisine destek veren ilk senatörlerden biri olan Sessions, bakanlık görevine başladıktan sonra Rusya soruşturmasına karışmayacağını açıklamış ve bu adımıyla Trump'ın tepkisini çekmişti. Önceki açıklamalarında, Sessions'ı eleştiren Trump, Adalet Bakanı'nın görevine son verip vermeyeceğiyle ilgili sorulara net yanıtlar vermemişti.

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