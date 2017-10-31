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Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

ABD Başkanı Trump, 2012'de Bingazi Büyükelçisi dahil 4 diplomatının ölümünden sorumlu Mustafa el-İmam'ın yakalandığını açıkladı.

31.10.2017 - 01:59
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Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

Trump, açıklamasında, "Bu başarılı operasyon sonucunda İmam, 11 Eylül 2012'de Büyükelçi Christopher Stevens, Glen Doherty, Sean Smith ve Tyrone Woods adlı 4 cesur Amerikalının hayatına mal olan Bingazi saldırılarında rolü olduğu iddiasından dolayı ABD'de yargılanacaktır." ifadesini kullandı.

Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

İmam'ın yakalanması sürecinin parçası olan ilgili birimlere teşekkür eden Trump, "ABD, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı Libya'daki ortaklarını desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

TİLLERSON'DAN BİNGAZİ MESAJI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Mustafa el-İmam'ın yakalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"ABD ordusu, güvenlik güçleri ve istihbarat topluluğuna 11 Eylül 2012'deki Bingazi terör saldırısının faillerinin adalet önüne çıkarılması için ortaya koydukları çabalardan dolayı büyük minnettarlık duyuyorum." ifadesine yer veren Tillerson, saldırıda hayatını kaybeden ABD vatandaşlarının ailelerinin acılarını bir kez daha paylaştığını vurguladı.

Amerikan Donanmasına ait bir gemiyle ABD'ye getirilmek üzere yola çıkarılan İmam'ın ne zaman ABD'ye ulaşacağı ve hukuki sürecin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

Bingazi'de ABD Büyükelçisi ve beraberindeki heyete yönelik roketatarlı saldırıda, ABD Büyükelçisi Christopher Stevens'ın da aralarında bulunduğu 4 Amerikalı görevli hayatını kaybetmişti.Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

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