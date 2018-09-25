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Trump BM toplantısına geç kaldı

BM'nin New York'ta düzenlenen 73'üncü Genel Kurulu'nda Donald Trump skandalı yaşandı. ABD Başkanı 4'üncü sırada yapması gereken konuşmasını kaçırdı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 17:32..
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Trump BM toplantısına geç kaldı

ABD BAşkanı Donald Trump BM'nin 73'üncü Genel Kurulu'nda yapacağı toplantıya geç kaldı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'den sonra yapılacak olan Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı'nın Genel Kurul'a gecikmesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Trump BM toplantısına geç kaldı

TRUMP SIRASINI KAÇIRDI

Normalde 4'üncü sırada konuşmasını yapacak olan Donald Trump, toplantıya geç kalması nedeniyle konuşmasını yapamadı.

Trump'ın programa göre yapacağı konuşmadan yaklaşık 1 saat önce Mike Pence BM Genel Kurul'una gelirken, Trump henüz binaya giriş yapmadı. Donald Trump'ın başkanlık aracı Trump Tower'ın önünde bekleyişini sürdürüyor.

Trump BM toplantısına geç kaldı


TRUMP'A TEPKİ

ABD Başkanı'nın uluslararası bir düzeyde yaptığı bu gecikme, sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı'nın yaptığı saygısızlık olarak yorumlanırken Trump "sorumsuz başkan" olarak adlandırıldı. Ayrıca Trump'ın yaptığı bu tavrın bilerek yapılmış bir gövde gösterisi olduğu düşünülüyor.

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