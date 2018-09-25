Trump BM toplantısına geç kaldı

ABD BAşkanı Donald Trump BM'nin 73'üncü Genel Kurulu'nda yapacağı toplantıya geç kaldı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'den sonra yapılacak olan Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı'nın Genel Kurul'a gecikmesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

TRUMP SIRASINI KAÇIRDI

Normalde 4'üncü sırada konuşmasını yapacak olan Donald Trump, toplantıya geç kalması nedeniyle konuşmasını yapamadı.

Trump'ın programa göre yapacağı konuşmadan yaklaşık 1 saat önce Mike Pence BM Genel Kurul'una gelirken, Trump henüz binaya giriş yapmadı. Donald Trump'ın başkanlık aracı Trump Tower'ın önünde bekleyişini sürdürüyor.





TRUMP'A TEPKİ

ABD Başkanı'nın uluslararası bir düzeyde yaptığı bu gecikme, sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı'nın yaptığı saygısızlık olarak yorumlanırken Trump "sorumsuz başkan" olarak adlandırıldı. Ayrıca Trump'ın yaptığı bu tavrın bilerek yapılmış bir gövde gösterisi olduğu düşünülüyor.