Trump'ın, FBI Başkanı Comey'i kovma nedeni

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'e görevine son verildiğini bildirdi" denildi.

Sürpriz hamle, Comey'nin geçtiğimiz hafta yapılan Kongre oturumu sırasında Hillary Clinton'ın elektronik postaları hakkında "hatalı bilgi" verdiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

RUSYA İLE İLİŞKİ ARAŞTIRMASINI YÖNETİYORDU

James Comey, Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinin Rusya ilişkisini içeren iddialar üzerine açılan soruşturmayı da yürütüyordu.

Comey'in kovulduğunu, FBI ajanlarına yaptığı bir konuşma sırasında önüne uzatılan bir nottan öğrendiği bildirildi.

56 yaşındaki James Comey'in, dört yıl önce atandığı bu pozisyonda normal şartlar altında altı yılı daha vardı.

"FBI'I ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETMEYE YETKİN DEĞİLSİN"

Donald Trump, Comey'e gönderdiği ve işine son verildiğini açıkladığı mektubunda, bu tasarrufta Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın tavsiyesinin rol oynadığını da belirtti.

Trump'ın Comey'e gönderdiği mektupta, "FBI'ı etkili bir şekilde yönetmeye yetkin değilsin" ifadesi yer aldı.

Donald Trump, James Comey'e görevden alındığını bu cümlelerle duyurdu.

COMEY, CLİNTON TARAFINDAN YENİLGİNİN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Görevden alınan FBI Başkanı James Comey'nin ismi, Clinton ve Trump arasındaki seçim yarışında iki kez gündeme gelmişti.

Comey, önce Temmuz ayında daha sonra da seçimlere az bir süre kala Ekim ayı sonunda Hillary Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu. 3 Mayıs'ta Amerikan Senatosu'nun Adalet Komisyonu önüne çıkan James Comey, Clinton kampanyasının baş yöneticisi olan Huma Abedin'in "yüzbinlerce gizli yazışmayı" eşine ilettiğini açıklamıştı. Ancak söz konusu elektronik postaların sayısının ancak "bir avuç" olduğu ve çoğunun gizlilik öğesi içermediği ortaya çıktı. Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.

CUMHURİYETÇİLERİN YORUMLARI

Senato İstihbarat Komisyonu'nun başı olan Richard Burr, Comey'nin görevden alınması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zamanlama ve neden konusu beni düşündürdü." dedi.

Michigan eyaletinden muhafazakar Kongre üyesi Justin Amash ise, Rusya iddialarını araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurulması için plan hazırlığında olduğunu açıkladı.

Amash, Trump'ın görevden alma mektubunda yer alan ve Trump'ın kendisinin soruşturma altında olmadığını belirten cümleyi ise "acaip" olarak tanımladı.