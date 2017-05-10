Trump FBI Başkanı'nı kovma sebebini açıkladı

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, dün görevine son verilen FBI Direktörü Comey ile ilgili sorularını yanıtladı.

"İŞİNİ İYİ YAPMIYORDU"

Comey'nin neden kovulduğunu soran bir gazeteciye Trump, "İşini iyi yapmıyordu, bu kadar basit." diye cevap verdi.

Trump, Comey olayının sabah saatlerinde gerçekleşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi üzerinde bir etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Hiçbir etkisi olmadı." yorumunu yaptı.

HERKES BANA TEŞEKKÜR EDECEK

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda da Comey'nin görevine neden son verdiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Trump, "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yaparak kararının arkasında durduğunu gösterdi.