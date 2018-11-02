taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4738
Euro
6.25675
Altın
1233.3985
Borsa
93431.86
Gram Altın
216.917

Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmenlerin askerlere taş atması halinde ABD güvenlik güçlerinin ateşle karşılık verebileceğini söyledi.

AA | 02.11.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

"TAŞ VE SİLAH ARASINDA ÇOK FARK YOK"

Taşla silah arasında "çok fazla bir fark" olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.

Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

"ASKERLERİMİZ BUNA KARŞILIK VERİR"

Trump, "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. Meksika askerlerine yaptıkları gibi taş atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim." dedi.

Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

ABD YASASINDA İLTİCA BAŞVURUSU OLANAĞI VAR

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD'ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

206
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

82
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

245
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

100
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

56
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

60
Kim Kardashian da melek oldu

Kim Kardashian da melek oldu

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM