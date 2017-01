Trump görevi devralmak için Washington'a geldi

Seçimleri kazanması ve 2,5 aylık geçiş sürecini tamamlamasının ardından New York'tan ayrılıp Washington'a geçen Trump'ın gelişini kutlamak amacıyla anıt önünde "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser verildi.

Konserde ABD Ordusu Bando Orkestrasının yanı sıra Toby Keith, Jon Voight, The Piano Guys, Lee Greenwood, RaviDrums, 3 Doors Down ve The Frontmen of Country gibi şarkıcılar, müzik ve dans grupları sahne aldı.

"BEN SADECE BİR ELÇİYİM"

Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki İsimsiz Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra konser alanına gelen Trump, anıtın önünde toplanan binlerce kişiye hitap etti. Kısa süren konuşmasında Amerikan halkına teşekkür eden Trump, "Bu yolculuk 18 ay önce başladı ve siz benden çok daha fazla iş yaptınız. Ben sadece bir elçiydim." dedi.

"AMERİKA'YI TEKRAR BÜYÜK YAPACAĞIZ"

Yarışın ilk aylarında seçimi kazanacağı konusunda birçok kişide şüpheler olduğunu belirten Trump, kampanyasının son ayında çok değişik şeyler yaşandığını ve ibrenin hızla kendisini göstermeye başladığını söyledi. ABD dışındaki şirketleri geri getirme ve Amerikan ordusunu yeniden inşa etme vaatlerini yineleyen Trump, "Amerika'yı tekrar büyük yapacağız." diye konuştu.Etkinlik, Trump'ın konuşmasının ardından havai fişek gösterileriyle devam etti.

TÖREN 200 MİLYON DOLAR'A MAL OLACAK

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, yarın Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.

8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın görevi devralacağı tören için başkent Washington'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken Trump'ın konuşmasını yapacağı sahnedeki titiz çalışmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldığı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda aracın farklı mekanlara konuşlandırıldığı görüldü. Yetkililer, yarın sabah 06.00'da güvenlik kapılarının açılacağını ve binlerce insanın alana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturacağını ifade etti.

DEVİR TESLİM TÖRENİ NASIL OLACAK?

Kongre binasının bahçesinde 1817'den beri düzenlenen geleneksel yemin töreni ve kutlamalara bu yıl 900 bin civarında Amerikalının katılması bekleniyor.

Yemin töreni, 1789'da ülkenin ilk başkanı George Washington'ın New York'ta yemin etmesinden bu yana küçük değişikliklerle her başkan için düzenleniyor.

Washington'ın 1800'de resmen ABD'nin başkenti kabul edilmesiyle bu kentte yemin eden ilk başkan Thomas Jefferson olmuştu. Yemin töreni, James Monroe'nun başkanlığa geçişiyle 1817'den beri Washington'daki ABD Kongresinin bahçesinde halkın katılımıyla düzenleniyor.

3 GÜNLÜK TÖREN VE KUTLAMALAR

Devir teslim töreni kapsamında ilk olarak bugün Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Mezarlıktaki merasimin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser gerçekleştirilecek. Konserin ardından Trump ve Pence, Amerikalılara hitap edecek.

OBAMA AİLESİYLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Trump ve ailesi, yarın sabah ilk önce Beyaz Saray'a giderek Obama ailesiyle baş başa görüşecek. Ardından Beyaz Saray yakınındaki bir kilisede dua edecek olan Obama ve Trump, daha sonra yemin töreni için ABD Kongresine geçecek.

BAŞYARGIÇ ÖNÜNDE YEMİN EDECEK

Öğle saatlerinde Trump, sol elini İncil üzerine koyarak ABD Yüksek Mahkemesinin Başyargıcı John Roberts'ın önünde şu yemini edecek: "ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." Trump gibi Başkan Yardımcısı Pence de törende bu yemini tekrarlayacak.

KORTEJ EŞLİĞİNDE BEYAZ SARAY'A

Yemin töreninden sonraki geleneksel Kongre yemeğinin ardından kortej, Pensilvanya Caddesi'nden geçerek Beyaz Saray'a gidecek ve yol boyunca halk yeni başkanını kutlayacak.

Akşam da ABD'de yeni dönemin başlaması onuruna başkanlık balosu verilecek. Trump, eşi Melania Trump, Pence ve eşinin dansıyla başlayacak balo, dans grupları ve şarkıcıların katılımıyla devam edecek.

21 Ocak Cumartesi günü ise Washington Ulusal Katedrali'nde 1933'ten bu yana yapılan dini merasim düzenlenecek. Bu dini merasimin ardından Trump, Oval Ofis'te 45. Başkan olarak görevine başlayacak.

Aynı gün "Kadınlar Yürüyüşü" adıyla yüz binlerce kadının katılması öngörülen ve başkentin önemli bir bölümünün trafiğe kapatılmasına sebep olacak büyük bir protestonun daha düzenlenmesi bekleniyor.

TÖRENE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Tören ve kutlamaların üç gün boyunca devam edeceği başkent Washington'da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında başkentte yaklaşık 28 bin polisin yanı sıra Ulusal Muhafız Birliklerinden 7 bin asker görev yapacak.

Ayrıca kentteki birçok cadde kapatılacak, metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına kısıtlama getirilecek.

Trump'ın başkanlığını kutlamak için gelen destekçilerinin yanı sıra protesto amaçlı katılımların da olacağı belirtiliyor. Trump karşıtı onlarca grup yemin töreni günü ve öncesinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı. Bu nedenle başkentte güvenliğin sıkı tutulacağı ifade edildi.

Trump'ın tören organizatörleri, devir teslim törenine sayılı günler kala bir yetenek yarışmasında ikinci olan 16 yaşındaki opera sanatçısı Jackie Evancho, Mormon Orkestrası ve bir dans grubunun yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down, Lee Greenwood gibi ünlü şarkıcı ve grupların kutlamalara katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da 8 yıldır oturan Demokrat Obama'nın ardından göreve gelecek Cumhuriyetçi Trump'ın ilk günden itibaren hem iç hem de dış politikada atacağı adımların tüm dünya tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.