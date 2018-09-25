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Trump ile Macron'un gergin buluşması

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Fransız mevkidaşları ile görüştü. Macron ile Trump'ın görüşmesindeki gerginlik, ikilinin mimiklerine yansıdı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 10:11..
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Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı "Lotte New York Palace" otelde, Fransız mevkidaş Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeden gelen ilk kare, iki liderin gerçekleştirdiği buluşmadaki gerilimi gösterdi.

Trump ile Macron'un gergin buluşması

GERGİN SURATLAR

Trump ile Macron'un buluşması gerinliğin üst sınırda yaşadığı bir görüşme oldu. Özellikle Donald Trump'ın suratındaki sıkıntılı mimikler ile Macron'un bıkkın surat ifadesi görüşmenin gerilim tonunu gözler önüne serdi.

Trump ile Macron'un gergin buluşması

AVRUPA-ABD GERİLİMİ

ABD, Avrupa'ya açtığı ticari savaşta özellikle stratejik ortaklarından Fransa'yı güç duruma düşürmüş, Fransa ABD ilişkileri onarılamaz bir duruma doğru sürüklenmeye başlanmıştı. Gelinen bu noktada iki ülke liderleri birbirlerine rest çeken ifadeler kullanarak mevcut durumu açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD'ye sırtını yaslamaması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

Trump ile Macron'un gergin buluşması

Macron ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini artırmak için yeni öneriler getirebileceğini belirterek artık bu konuda Avrupa'nın ABD'ye güvenmesinin sonlanması gerektiğini savunmuş,"Avrupa artık güvenliği konusunda ABD'ye yaslanamaz. Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak bizim işimiz." demişti.

Trump ile Macron'un gergin buluşması

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