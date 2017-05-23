Trump İsrail-Filistin konusunda kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞI

Trump,"Barışın sağlanması konusunda kararlıyım. Bu iki liderle (Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) kalıcı bir barışa kavuşmak üzere çalışmayı umuyorum." dedi.

"FİLİSTİN EKONOMİSİNE DESTEK İÇİN..."

Ülkesinin Filistin ekonomisine destek olacağını söyleyen Trump, "Filistin ekonomisine destek için Başkan Abbas ile çalışmayı umuyoruz. Barışın tesisi için Filistinlilere ve İsraillilere yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump Filistin'de VİDEO

TERÖRLE MÜCADELE

ABD Başkanı ayrıca İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, "terörle" mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede iş birliğinin gerekliliğine işaret eden Trump, şunları kaydetti: "Suudi Arabistan'daki zirve sırasında Arap ve Müslüman liderlere terörle mücadele konusunda birlikte çalışmamız gerektiğini söyledim. Onların terörle mücadeleye hazır olduklarını hissettim."