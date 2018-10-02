ABD Başkanı Donald Trump yürüttüğü kampanyanın bir ayağını dün Tennessee'de gerçekleştirdi.

GAZETECİYE İLGİNÇ CEVAP

Burada gerçekleştireceği konuşmanın öncesinde Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kadın bir gazeteciye çok ilginç bir cevap verdi.

Trump kadın gazeteciye hakaret etti İZLE



"ŞOKTA"

Soru sormak isteyen gazeteciye söz hakkı tanıyan Trump, gazeteciyi seçtiği için kadın gazetecinin şaşırdığını belirterek, "Onu seçtim şoke oldu. Şu anda şokta." dedi.

"ASLA DÜŞÜNMEZSİN"

Kadın gazeteci ise, şaşırmadığını belirterek, "Hayır değilim, teşekkürler Sayın Başkan." dedi. Ancak Trump, "Düşünmediğini biliyorum. Asla düşünmezsin." ifadelerini kullanarak herkesi şaşırttı.