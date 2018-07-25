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Trump: Kudüs kararından gurur duyuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AA | 25.07.2018 - 05:20..
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Trump: Kudüs kararından gurur duyuyoruz

Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongresinde konuşan Trump, kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

Trump: Kudüs kararından gurur duyuyoruz

"'ŞEY, ARTIK ÇOK GEÇ' DEDİM"

Seleflerine dışardan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim."

Trump: Kudüs kararından gurur duyuyoruz

"KEYFİNİ ÇIKARIN"

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

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