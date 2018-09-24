taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.151
Euro
7.2611
Altın
1203.359
Borsa
99290.43
Gram Altın
238.555

Trump Kuzey Kore lideriyle yeniden görüşecek

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 16:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump, savaşın eşiğinden döndüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmaya hazırlanıyor.

Trump Kuzey Kore lideriyle yeniden görüşecek

KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUŞACAKLAR

AP haber ajansının aktardığı son dakika haberine göre iki ülkenin liderleri kısa süre içerisinde bir araya gelecek.

BİRLİKTE POZ VERMİŞLERDİ

Görev başındaki bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin tarihi buluşması, Singapur'da Haziran ayında gerçekleşmiş, Kim ve Trump el sıkışıp kameralara poz vermişti. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlaşmaya varmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

232
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

50
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

198
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

152
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

146
Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM