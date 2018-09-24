Trump Kuzey Kore lideriyle yeniden görüşecek

ABD Başkanı Trump, savaşın eşiğinden döndüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUŞACAKLAR

AP haber ajansının aktardığı son dakika haberine göre iki ülkenin liderleri kısa süre içerisinde bir araya gelecek.

BİRLİKTE POZ VERMİŞLERDİ

Görev başındaki bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin tarihi buluşması, Singapur'da Haziran ayında gerçekleşmiş, Kim ve Trump el sıkışıp kameralara poz vermişti. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlaşmaya varmıştı.