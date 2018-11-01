Trump, Meksika sınırına 15 bin asker gönderiyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİMSE SINIRDAN İÇERİ GİRMEYECEK"

Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru hareket eden göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Sınır Kontrol güçleri ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

ABD askerleri Meksika sınırına hareket ediyor

"LATİN AMERİKA'YA YARDIMLARI KESEBİLİRİZ"

Trump ayrıca, söz konusu göçmen konvoyunun oluşmasına ve yola devam etmesine izin veren Latin Amerikan ülkelerine ABD'nin yaptığı yardımları kesmeyi ciddi şekilde düşündüklerini de sözlerine ekledi.