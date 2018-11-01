taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5827
Euro
6.3413
Altın
1218.38
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.958

Trump, Meksika sınırına 15 bin asker gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına, 15 bin asker göndereceğini açıkladı.

AA | 01.11.2018 - 08:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump, Meksika sınırına 15 bin asker gönderiyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİMSE SINIRDAN İÇERİ GİRMEYECEK"

Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru hareket eden göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Sınır Kontrol güçleri ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

ABD askerleri Meksika sınırına hareket ediyor

Trump, Meksika sınırına 15 bin asker gönderiyor

"LATİN AMERİKA'YA YARDIMLARI KESEBİLİRİZ"

Trump ayrıca, söz konusu göçmen konvoyunun oluşmasına ve yola devam etmesine izin veren Latin Amerikan ülkelerine ABD'nin yaptığı yardımları kesmeyi ciddi şekilde düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

7
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

17
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

6
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

11
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

4
Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

11
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM