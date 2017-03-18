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Trump: Merkel'le harika bir görüşme yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmeyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

18.03.2017 - 18:19
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detayları gündem yaratmıştı.

Trump, Merkel'in elini sıkmayarak mesaj gönderdiği ve iki liderin arasındaki farklılıkların görüşmede meydana çıktığı yönündeki haberlere Trump, Twitter hesabından paylaştığı tweetlerle yanıt verdi.

"HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberlerden duyduklarınıza karşın, Alman Şansölyesi'yle harika bir görüşme gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Trump: Merkel'le harika bir görüşme yaptım

"ALMANYA BORÇLARINI ÖDEMELİ"

Trump paylaştığı ikinci tweette, "Ama yine de Almanya, NATO ve ABD'nin kendisine sağladığı güçlü ve çok pahalı koruma için borçlandığı yüklü miktarda parayı geri ödemeli." ifadelerini kullandı.

Trump: Merkel'le harika bir görüşme yaptım

Trump: Merkel'le harika bir görüşme yaptım

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