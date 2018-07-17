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Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Brüksel'deki kritik NATO zirvesinin yankıları halen devam ediyor. ABD'li CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirtti.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 08:43..
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Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Brüksel'de gerçekleştirilen kritik NATO zirvesinin yankıları halen sürüyor. Washington'dan esen sert rüzgarların hakim olduğu ve gerilimlerle dolu geçen görüşmeler, ABD basını tarafından halen tartışılıyor.

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

BÜTÇE TARTIŞMALARI

Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştiriler ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. NATO'nun harcamalarının artırılması kousunda liderlerle yaşanan anlaşmazlık Trump'ı sinirlendirdi.

NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump'tan samimi görüntüler - VİDEO

CBS News'te yayınlanan habere göre geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen zirvede yer alan diyaloglar ele alındı.

NATO zirvesine damga vuran Erdoğan-Trump görüşmesi - GALERİ

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi


Zirvenin en tartışmalı konusu olan bütçe meselesinde ABD Başkanı Donald Trump dünya liderlerine sitem ederken, Başkan Erdoğan'ı da onlara örnek olarak gösterdi.

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi


"ERDOĞAN HARİÇ"

Bremmer, ABD Başkanı Trump'ın toplantı sırasında çok sinirli olduğunu belirterek "Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" dedi.

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

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