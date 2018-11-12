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Trump Paris'te müttefikleri tarafından dışlandı

Paris'te, dünya liderinin katıldığı anma töreninde, Trump'ın yalnızlığı ABD medyasının gündemine oturdu.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 07:18..
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İngiltere'nin önde gelen finans gazetelerinden Financial Times, Amerikan medyasından Bloomberg ve Washington Post, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamalarını 'Trump'ın izole edilmesi' şeklinde haberleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında olduğu dünya liderlerinin katıldığı törende ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı konuşmada, dünya liderlerine milliyetçiliği reddetmeleri çağrısında bulundu.

Trump Paris'te müttefikleri tarafından dışlandı

Macron'un bu sözleri, "Önce Amerika" politikasını şiar olarak benimseyen Trump'a karşı olarak algılandı.

TRUMP TÖRENE SONRADAN KATILDI

Trump, dün düzenlenen anma törenine ise çoğu dünya liderinden sonra geldi.
Akşam gerçekleştirilen ve çoğu liderin katıldığı barış konferasına ise gitmedi.

Trump Paris'te müttefikleri tarafından dışlandı

Almanya Başbakanı Merkel, bu konferans sırasında yaptığı konuşmada, "Barışı çok cepte görüyoruz. At gözlüğü takan milliyetçiliğin tekrar hortlamasından korkuyorum. İzolasyon 100 yıl önce de bir yanıt değildi. Bu kadar birbirine geçmiş bir dünyada yaşarken izolasyon bugün nasıl bir yanıt olabilir?" dedi.

"TRUMP PARİS'TE ÇOK YALNIZDI"

Amerikan medya kuruluşu olan Politico, "Trump bu hafta sonu Paris'te çok yalnızdı, 'Önce Amerika' şiarı benimsediği için Avrupalı liderler ve uzun süreli müttefikleri tarafından dışlandı" yorumunda bulundu.

"YALNIZ AMERİKA'YA DÖNÜŞTÜ"

Washington Post gazetesine konuşan, eski ABD başkanı Barack Obama döneminde kıdemli siyaset danışmanı olan David Axelrod, "Fransa'daki etkinlikleri izlerken ABD'nin daha bu kadar dışlandığı bir başka zaman hatırlamadığımı düşündüm. Önce Amerika, Yalnız Amerika'ya dönüşmüş durumda" dedi.

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