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Trump 'silahsızlandırılmış bölge'de aracından inemedi

ABD BAşkanı Trump önce iptatl edilen ardından gerçekleştirilmesi kararı alınan 'silahsızlandırılmış bölge' ziyaretinde aracından çıkamadı.

08.11.2017 - 16:38
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ABD Başkanı Trump Güney Kore'de tabir-i caizse karizmayı çizdirdi. Kuzey Kore'ye karşı gövde gösterisi yapmak amacıyla çıktığı Asya turunun ikinci ayağı olan Güney Kore'de, Kuzey Kore ile sınır olan 'silahsızlaştırılmış bölge'(DMZ) ziyaretinde aracından dışarı bile çıkamadı.

Trump 'silahsızlandırılmış bölge'de aracından inemedi

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ZİYARET

Sınırın sıfır noktasına yapılan ziyareti önce klişe bulduğu, ardından sis ve kötü hava koşulları nedeniyle yapmayacağı açıklanan Trump sürpriz bir şekilde bölgeye ziyaretini gerçekleştirdi. Ancak geçmişte yapılanların aksine bu ziyaret amacına ulaşamadı.

Trump 'silahsızlandırılmış bölge'de aracından inemedi

Trump'ın bölgede inceleme yaparken poz vereceği beklentisi içinde olan gazeteciler, bölgeye yoğun güvenlik önlemleri altında giden Trump'ın aracından inmeme ve bölgeyi gezmeme kararı sonrası elbette şoke oldu. Başkan'ın yerine içinde Beyaz Saray Danışmanlarının bulunduğu ekip sıcak bölgede incelemeler yaparken, Trump'ın aracının önündeki güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Trump 'silahsızlandırılmış bölge'de aracından inemedi

Trump 'silahsızlandırılmış bölge'de aracından inemedi

Trump'ın konvoyuna, ABD özel kuvvetlerine bağlı bir helikopter dolusu asker de eşlik etti.

Trump 'silahsızlandırılmış bölge'de aracından inemedi

KUZEY KORE- ABD GERGİNLİĞİ

Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer ve balistik füze denemeleri nedeniyle bir gerginlik yaşanmış, iki tarafın da birbirine sarf ettiği cümleler tehdit boyutuna ulaşmıştı. Trump'ın "tam olarak gerçekleştiremese de" sıfır noktası ziyareti iki lider arasında yaşanan gerginlikten sonraki ilk yakın temas olmuş oldu.

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