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Trump soruşturma altında olduğunu doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'yi kovmasıyla ilgili soruşturma altında olduğunu açıkladı.

16.06.2017 - 16:44
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Trump soruşturma altında olduğunu doğruladı

Göreve geldiğinden beri Amerikan iç siyasetinde meşruiyeti tartışılan Trump'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Önceki gün Trump ekibinin Rusya bağlantılarını soruşturan özel savcının Başkan'ı da soruşturma kapsamına aldığı iddia edilmişti. Bugün ise o iddialara Trump cephesinden açıklama geldi.

TRUMP HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Washington Post' gazetesinin haberine göre, Donald Trump'ın başkanlık kampanyası ekibinin Rusya ile ilişkilerini soruşturan özel savcı Robert Mueller yargıyı engellediği şüphesiyle Trump hakkında da soruşturma başlattı.

Trump soruşturma altında olduğunu doğruladı

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