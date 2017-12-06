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Trump: Tanrı İsrail'i, Filistin'i, Amerika'yı korusun

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıdıklarını açıkladığı konuşmasının sonunda ironik şekilde "Tanrı İsrail'i, Amerika'yı, Filistin'i korusun" dedi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 21:32..
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Trump: Tanrı İsrail'i, Filistin'i, Amerika'yı korusun

Kamuoyunun günlerdir merakla beklediği açıklama ABD'de Beyaz Saray'da Donald Trump tarafından yapıldı.

KONUŞMANIN SONUNDA İRONİK TEMENNİ

Başkan Trump, Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Amerika Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacaklarını belirttiği konuşmasının sonunda ironi ve saçmalık içeren sözler de sarf etti.

TANRI KORUSUN

Öyle ki; İsrail, ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının verdiği güçle bölgede yaşayan Filistinlilere bir kez daha ve artarak zulüm yapmaya devam edecek. Tüm bu gerçekler göz önündeyken Donald Trump: "Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı Filistin'i korusun, Tanrı Amerika'yı korusun." dedi.

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