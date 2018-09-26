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Trump: Türkiye'ye teşekkür ederim

ABD Başkanı Trump'tan İdlib teşekkürü: Çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 17:36..
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Trump: Türkiye'ye teşekkür ederim

Trump: Türkiye'ye teşekkür ederim

ABD Başkanı Trump'tan İdlib teşekkürü: Çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum

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