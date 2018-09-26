Trump: Türkiye'ye teşekkür ederim

7Apple'ın Kaliforniya'daki mağazası soyuldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Apple Store'larda geçtiğimiz yaz başından soygunlar meydana geliyor. Müşteriler alışveriş yaparken yaşanan son hırsızlık olayı kameraya yansıdı.
2CHP altın rezervi çalışmasına da karşı
Türkiye'de yapılan projelerin karşıtı CHP, bu kez de Sivas'ta sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve 6 milletvekili sondaj çalışmasına karşı çıktı.
4ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması
ABD'de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği etkinliğinde Başkan Erdoğan'ın boynuna sarılan Filistinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey" dedi.