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Trump'ın Brunson ısrarının sebebi seçimlerde oy toplamak

Brunson konusu 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için Trump'a büyük bir fırsat oldu. Trump, Evanjeliklerin gözünde kahraman olarak oy toplama planı yapıyor.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 08:49..
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Trump'ın Brunson ısrarının sebebi seçimlerde oy toplamak

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Financial Times'ta yayınlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump'ın Papaz Brunson ile ilgili ısrarının sebebi ele alındı.

EVANJELİKLER TRUMP'IN ÇABASINDAN MEMNUN

"Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor." başlıklı bir makalede Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

EVANJELİKLERDEN DUA İSTEDİLER

Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, "Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump'ın Brunson ısrarının sebebi seçimlerde oy toplamak

TRUMP'IN AMACI SEÇİMLERDE ÇIKAR SAĞLAMAK

Makalede, ABD'deki Evanjeliklerin, Trump'ın Brunson konusundaki çabalarını 'dini özgürlüklere destek' olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu.

EVANJELİKLERİN HASSAS NOKTASINI BULDU

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, "Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir 'hassasiyet noktası'. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin başkanlarından Ronald Reagan'ın İç Politika Başdanışmanı olan Gary Bauer de Evanjelik olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback gibi isimlerin bu görevlere getirilmesini de Evanjeliklerin olumlu karşıladığını belirtti.

TRUMP'IN OYLARINDA ARTIŞ VAR

Son aylarda, Demokrat seçmenlerin, Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde üstünlük sağladığına işaret edilen makalede, "Trump, Demokratların Kongre'nin kontrolü ele alma ihtimalini bertaraf etmeye çalıştığından, Brunson'ın serbest bırakılmasını sağlayarak, 8 Kasım'daki seçimlerde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor." görüşüne yer verildi.

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