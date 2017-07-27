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Trump'ın Cumhuriyetçileri Obamacare'a karş yine fire verdi

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Partinin, Obamacare'in hemen iptali ve alternatifi için 2 yıl süre tanıyan yasa tasarısını reddetti.

27.07.2017 - 03:21
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Trump'ın Cumhuriyetçileri Obamacare'a karş yine fire verdi

Senatoda dün başlayan sağlık reformu görüşmeleri çerçevesinde Cumhuriyetçiler tarafından oylamaya sunulan ikinci yasa tasarısı, 45'e karşı 55 oyla reddedildi.

Eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sigortası yasasının derhal iptal edecek yasa tasarısı, Kongre'ye alternatif sağlık sigortasını yasalaştırabilmesi için 2019'a kadar süre verilmesini öngörüyordu.

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, beş Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" dedi. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yapılan ön oylamada red oyu kullanması nedeniyle sosyal medyadan hedef aldığı Alaska Senatörü Lisa Murkowski de vardı.

OBAMACARE KALKARSA 32 MİLYON AMERİKALI SİGORTASIZ KALABİLİR

Tasarının başarısız olmasında, ABD Kongresi Bütçe Ofisinin yasalaşması halinde 2026 itibarıyla 32 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceğine yönelik değerlendirmesinin etkili olduğu belirtildi.

İlk iki girişiminde başarısız olan Cumhuriyetçilerin hafta boyunca şimdiye kadar hazırlanan farklı sağlık sigortası tasarılarını, bazı değişiklikler yaparak Senato'dan geçirmeye çalışması bekleniyor.

Toplamda 100 sandalyeye sahip Senatoda, şu anda Cumhuriyetçi Partinin 52, Demokrat Partinin 46 ve bağımsızların 2 temsilcisi bulunuyor.

Trump'ın Cumhuriyetçileri Obamacare'a karş yine fire verdi

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