Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Donald Trump'ın yüzlerce milyar dolarlık anlaşmalara imza atmak için gittiği Suudi Arabistan ziyaretinde kendisine eşlik eden kızı Ivanka Trump, Suudi Arabistan'ın gündemine oturdu.

Donald Trump'ın katıldığı hemen her toplantıda yanında bulunan Ivanka, güzelliğiyle Suudi siyasetçileri de büyüledi.

Bir sohbet sırasında etrafına kahkahalar saçtığı görülen Ivanka'nın yanında bulunan Kral Selman'ın heyetinin, manalı bakışlarla Ivanka'yı süzdüğü video da sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

SUUDİ HEYET IVANKA'YA HAYRAN KALDI - İZLE

IVANKA ELİ BOŞ DÖNMEDİ

Suudi Arabistanlı girişimci kadınlarla bir araya gelen Ivanka, babasıyla çıktığı geziden de eli boş dönmedi. Ivanka'nın, kadın girişimciler için dünya çapında kurduğu fona, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 100 milyon dolar yardım yapma taahhüdünde bulundu.