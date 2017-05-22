taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.096
USD
3,5652
EURO
3,9942
ALTIN
144,01
PETR
54,0000

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında babasına eşlik eden Ivanka Trump, Suudi heyetin gözdesi oldu.

22.05.2017 - 12:36
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Donald Trump'ın yüzlerce milyar dolarlık anlaşmalara imza atmak için gittiği Suudi Arabistan ziyaretinde kendisine eşlik eden kızı Ivanka Trump, Suudi Arabistan'ın gündemine oturdu.

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Donald Trump'ın katıldığı hemen her toplantıda yanında bulunan Ivanka, güzelliğiyle Suudi siyasetçileri de büyüledi.

Bir sohbet sırasında etrafına kahkahalar saçtığı görülen Ivanka'nın yanında bulunan Kral Selman'ın heyetinin, manalı bakışlarla Ivanka'yı süzdüğü video da sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

SUUDİ HEYET IVANKA'YA HAYRAN KALDI - İZLE

IVANKA ELİ BOŞ DÖNMEDİ

Suudi Arabistanlı girişimci kadınlarla bir araya gelen Ivanka, babasıyla çıktığı geziden de eli boş dönmedi. Ivanka'nın, kadın girişimciler için dünya çapında kurduğu fona, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 100 milyon dolar yardım yapma taahhüdünde bulundu.

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

185
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

143
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

103
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

84
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

23
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

130
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

498
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM