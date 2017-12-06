Trump'ın Kudüs kararına Türkiye'den tepki

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararnameye imzasını attı. Türkiye'den ise jet bir yanıt gelerek, tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın kararını kınadığını bildirdi.

SORUMSUZCA AÇIKLAMAYI ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir."