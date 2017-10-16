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Trump'ın sözleri Ahmedinejad'ı kızdırdı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Donald Trump'a "alçak" diye seslendi.

16.10.2017 - 07:27
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Trump'ın sözleri Ahmedinejad'ı kızdırdı

ABD ile İran arasında yaşanan kriz büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Devrim Muhafızları'na yönelik açıklamalarından sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çok sert bir açıklama yapmıştı.

Ruhani'den sonra Trump'a bir tepki de eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan geldi.

DÜNYANIN EN SALDIRGAN ÜLKESİ

Trump'a "alçak" diye seslenen Ahmedinejad, Amerika'yı "dünyanın en saldırgan ülkesi" olarak tanımladı.

SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI

Amerika'nın silah satışıyla varlığını sürdürdüğünü ifade eden Ahmedinejad, bölgede savaş kışkırtıcılığı yapıldığını sözlerine ekledi.

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