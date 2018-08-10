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Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili attığı sert tweete Türk kullanıcıları tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 16:29..
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Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın son attığı Türkiye tweeti, Twitter'ın Türkiye kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL"

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Türkiye’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisini iki katına çıkarmaları yetkisi verdim. TL güçlü dolarımıza karşı çok hızlı bie şekilde aşağı gidiyor. Aluminyum vergisi %20, çelik % 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil.” ifadeleri kullanmasıyla yorumların akması bir oldu.

Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

TRUMP'A 'TOPUNUZ GELİN'Lİ CEVAP

Twitter kullanıcılarından biri, Trump'ın sert Türkiye tweetine karşılık Başkan Erdoğan'ın 'Topunuz gelin' videosunu ekleyerek karşılık verdi.

Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

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