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Trump'ın Twitter hesabını kapattılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı.

03.11.2017 - 06:36
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Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirildi.

Başkan Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump isimli hesabı Washington saatiyle 19.00 civarında kapatıldı. Yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaştı.

Trump'ın Twitter hesabını kapattılar

11 DAKİKA KULLANAMADI

Daha sonra ise Twitter'dan, şirketin resmi hesabı aracılığıyla konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bir Twitter çalışanından kaynaklanan bir sebeple @realDonaldTrump hesabı yanlışlıkla kapatıldı. Hesap 11 dakikalığına kapalı kaldı ve daha sonra ise yeniden aktif hale geçti. Konu hakkında soruşturma yapmaya devam ediyoruz ve böyle bir durumla karşılaşmamak adına gerekli adımları atıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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