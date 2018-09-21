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Trump'ın yıldızlar geçidindeki ismine saldırı

ABD'de bir sokak sanatçısı Başkan Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının üzerini demir parmaklıkla kapattı.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 09:57..
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ABD'li sokak sanatçısı Plastic Jesus, sosyal medya hesabından, "Bugün Donald Trump'ı parmaklıklar ardına koydum." mesajını paylaştı. ABD medyasına konuşan Jesus, "Seçildiği günden bu yana Trump'ın hapsedilmesi için çağrılar var, bugün kesinlikle parmaklıklar ardına kondu." dedi.

Trump'ın yıldızlar geçidindeki ismine saldırı

Yaptığı parmaklıkların kısa süre sonra Trump destekçilerince tahrip edildiğini belirten Jesus, "Bir kişi de parmaklıkları sökmek için saatlerce uğraşarak, çevredeki turistleri eğlendirdi." diye konuştu.

Trump'ın yıldızlar geçidindeki ismine saldırı ViDEO

DONALD TRUMP'IN İSMİNE SALDIRI

​Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda (Walk of Fame) Dolby Theatre'a yakın bir konumda bulunan ve daha önce de farklı kişilerce hedef alınan yıldız, Donald Trump'ın NBC'de yayınlanan ve bir dönem büyük başarı sağlayan "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovundan dolayı 2007 yılında yerleştirilmişti.

Batı Hollywood Belediyesi Konseyi, Hollywood Ticaret Odası'na Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarısını geçen ay oy birliğiyle kabul etmişti.

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