Trump'ın yıldızlar geçidindeki ismine saldırı

ABD'li sokak sanatçısı Plastic Jesus, sosyal medya hesabından, "Bugün Donald Trump'ı parmaklıklar ardına koydum." mesajını paylaştı. ABD medyasına konuşan Jesus, "Seçildiği günden bu yana Trump'ın hapsedilmesi için çağrılar var, bugün kesinlikle parmaklıklar ardına kondu." dedi.

Yaptığı parmaklıkların kısa süre sonra Trump destekçilerince tahrip edildiğini belirten Jesus, "Bir kişi de parmaklıkları sökmek için saatlerce uğraşarak, çevredeki turistleri eğlendirdi." diye konuştu.

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