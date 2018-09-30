taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0576
Euro
7.03815
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.294

Trump’la Kim’in duygusal bağı

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur zirvesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirine aşık olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 18:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump’la Kim’in duygusal bağı

Batı Virginia'daki destekçileriyle görüşen Trump, "Acımasızdım, ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize aşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" dedi.

Kuzey Kore'nin, eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer seleflerinin telefonlarına bile yanıt vermediğini vurgulayan Trump, "Onlar (önceki ABD başkanları) telefon açtığında, onlar (Kuzey Kore) bunu yapmamalarını talep ediyordu" diye konuştu.

"NEYSE Kİ SÜRESİ BİTTİ"

Trump ayrıca Obama'nın kendisine görevi devrettiğinde, tek büyük sorunun Kuzey Kore olduğunu söylediğini de kaydederek, "O, Kuzey Kore ile savaş eşiğindeydi. Ama neyse ki süresi bitti" ifadelerini kullandı.

ABD lideri daha önce de Kuzey Koreli mevkidaşıyla aralarında iyi ilişkilerin oluştuğunu dile getirmişti. ABD lideri, Kim Jong-un ile aralarında 'iyi kimyanın' olduğunu söylemişti.

Trump ve Kim'in bir araya geldiği tarihin ilk ABD-Kuzey Kore zirvesi, 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

112
YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

148
Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

101
Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

56
'İsrail ile İran asla savaşmaz'

'İsrail ile İran asla savaşmaz'

99
Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

38
Fenerbahçe, Ç.Rize'den 3 yedi

Fenerbahçe, Ç.Rize'den 3 yedi

347
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM