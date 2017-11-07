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Trump'tan bireysel silahlanmaya destek

Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

07.11.2017 - 21:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Asya ziyaretlerini Güney Kore'de devam ettiren Trump, bireysel silahlanmaya destek çıktı.

SİLAH ALIMINI ZORLAŞTIRACAK MISINIZ SORUSU

"Ülkede silah alımını daha da zorlaştıracak bir çözüm düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Eğer bu yapılmış olsaydı, 3 gün önce yaşanan durumda bir değişiklik olmazdı ve saldırganı öldüren cesur kişinin elinde silahı olmazdı." yanıtını verdi.

Trump'tan bireysel silahlanmaya destek

SALDIRGANI ÖLDÜREN KİŞİDE SİLAH OLMASAYDI ÖLÜ SAYISI ARTARDI

Trump, "Ben sadece şunu söyleyebilirim, Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı, 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu. Benim bu konudaki düşüncem budur." ifadelerini kullandı.

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