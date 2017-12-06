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Trump'tan çok tartışılacak karar

ABD Başkanı trump, Kudüsü İsrail'in Başkenti oalrak tanıyan kararnameye imzasını attı, hem de barış yolunda önemli bir karar aldıklarını dile getirdi. Uzlaşı hedefim Müslümanlar için rafa kalktı.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 21:40..
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Trump'tan çok tartışılacak karar

ABD Başkanı Donald Trump Kudüsün İsrail Başkenti olarak tanındığı kararnameye imzasını attı. Basın Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "geç kalınmış bir adımdı" diyen Trump, basın toplantısında da Filistin-İsrail barışının bu şekilde daha kolay geleceğini dile getirdi. Peki ama Filistin Kudüs'ten atılırsa barış nasıl gelecek.

Trump'tan çok tartışılacak karar

FİLİSTİNLİLER İÇİN YENİ TOPRAK ARAYIŞI

Filistin-İsrail uzlaşı planı her ne kadar henüz açıklanmasa da, Kudüs'ün İsrail'e "peşkeş çekilmesi" bazı şeyler hakkında ipucu veriyor.

Filistinlileri Kudüs'ten atarak barış getireceklerini zanneden İsrail ve ABD, Filistinliler için Sina'da toprak bakıyorlar. Çölün ortasında yeni bir devlet inşa edilmesi fikri resmi olarak açıklanmasa bile, İsrail ve ABD yönetimi tarafından üstü kapalı olarak dile getiriliyor.

İKİ DEVLETLİ UZLAŞIYA "SÖZDE" DETEK

Trump konuşmasında iki devletli çözüm konusundan sık sık bahsetti, ancak kırmızı çizgi pozisyonunda olan Kudüs'ün Müslümanlardan gasp edilmesine büyük tepkilerin geleceği gözle görülürken, iki devletli çözümün bu şartlar altında nasıl geleceği soru işaretlerini barındırıyor.

Bununla birlikte intifada hareketinin başlaması gündeme gelirken, Filistin'in sivil itaatsizlik ve uluslararası mahkemeler yoluyla haklarını araması bekleniyor.

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