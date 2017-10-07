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Trump'tan doğum kontrol yasasında değişiklik

Trump, sağlık sigortalarında ücretsiz doğum kontrol hapı dağıtılmasını zorunlu kılan yönetmeliği iptal etti.

07.10.2017 - 07:15
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Trump'tan doğum kontrol yasasında değişiklik

Bu kararla işverenler çalışanlarına sunduğu sigorta kapsamında doğum kontrol haplarını karşılamak zorunda kalmayacak.

Karara gerekçe olarak, doğum kontrolünün işverenin dini ve ahlaki değerlerine aykırı olabileceği gösterildi.

Trump'tan doğum kontrol yasasında değişiklik

"HERKESİN DİNİ İNANÇLARINA GÖRE YAŞAYABİLMESİ EN TEMEL HAKTIR"

Konuyla ilgili açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders yaptı: “Başkan, herkesin dini inançlarına göre yaşayabilmesinin bu ülkedeki en temel haklardan biri olduğuna inanıyor. Federal hükümetimiz de bu hakkı korumakla mesuldür. Donald Trump da başkan olduğu müddetçe bu hakkı koruyacaktır.”

Trump'tan doğum kontrol yasasında değişiklik

Bazı eyalet savcıları kararı mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

KADIN HAKLARI DERNEKLERİNDEN TRUMP'A TEPKİ

Kadın hakları dernekleri de Trump’a tepkili. Ultraviolet Derneği temsilcisi Emma Boorboor, kararın, kadınlara karşı saldırgan birinin seçilerek başa geldiğinde, nasıl kadınlara karşı politika seyrettiğinin bir örneği olduğunu ifade etti.

Trump'tan doğum kontrol yasasında değişiklik

Sigorta poliçelerinde ücretsiz doğum kontrol hapı sunulması, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun maddelerinden biriydi. Obamacare’in yerine yeni bir düzenleme getirmek isteyen Trump Senato engelini henüz aşamadı. Oylamaya sunulmadan geri çekilen tasarı şimdilik rafa kalktı.

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