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Trump'tan Endonezya'ya başsağlığı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden dolayı Endonezya'ya taziye dileklerini iletti.

AA | 01.10.2018 - 21:38..
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Trump, NAFTA'nın yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına (USMCA) hakkında Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklaması sonrasında Endonezya’da oluşan tsunami felaketine değindi.

"Endonezya'ya en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Trump, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

“Çok büyük bir tsunami felaketiyle karşı karşıyalar.” açıklamasını yapan Trump, “Çok şükür ki dünyanın bu tarafı böyle bir felaket görmedi.” dedi.

1500'E YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trump ayrıca tsunami felaketinin ardından Endonezya’ya çok sayıda ilk yardımcı ve askeri yardım yolladıklarını dile getirdi.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya’yı cuma günü vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluşmuştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar 1500’e yakın kişinin hayatını yitirdiği açıklanmıştı.

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